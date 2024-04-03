Мурики надеется, что «Реал» устроит «Мальорке» коридор почёта после победы в Кубке Испании

Нападающий «Мальорки» Ведат Мурики надеется, что его команде удастся выиграть Кубок Испании. Напомним, в субботу команде предстоит сыграть в финале против «Атлетика» Бильбао.

«Вы можете себе представить, что команда уровня «Реала» устроит нам коридор почёта после победы в Кубке Испании. Они могут отдать дань уважения мне, а ведь я раньше работал простым официантом. Это было бы замечательно», – цитирует Мурики Madrid Zone.

Следующим матчем «Мальорки» после финала Кубка Испании будет как раз домашний поединок против «Реала» в чемпионате. «Красно-чёрные» единственный раз выигрывали кубок в 2003 году.