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Чемпионат Испании. Ла Лига

Менди принял решение о будущем в «Реале»

03 Апреля 2024 • 10:26 Комментировать

Французский защитник Ферлан Менди готов остаться в мадридском «Реале» до завершения своего трудового соглашения. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

По данным источника, латераль готов провести следующий сезон в «королевском» клубе, даже если ему не будет гарантировано место в стартовом составе команды. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 28-летний защитник провел 20 матчей, в которых получил пять желтых карточек.

После 30 туров Ла Лиги мадридский гранд набрал 75 баллов и находится на первой строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ферлан Менди
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