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Хави останется в «Барселоне» только в том случае, если получит желаемые гарантии

03 Апреля 2024 • 09:57 Комментировать
Кадис
...
Барселона
13.04 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес может остаться на своём посту по окончании сезона. По информации от издания Sport, испанский специалист передумает уходить, если получит от руководства определённые гарантии.

По версии источника, Хави больше не хочет обсуждать кандидатуры трёх-четырёх игроков, а затем мириться с тем фактом, что руководство не смогло подписать ни одного из нужных футболистов.

Напомним, «Барселона» пока так и не продвинулась в переговорах по поиску нового тренера. Руководство всё ещё не теряет надежд, что Хави передумает уходить и решит остаться хотя бы на ещё один сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес

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