«Севилью» может покинуть испанский полузащитник

Полузащитник Оливер Торрес, правами на которого владеет испанская «Севилья», может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Об этом рапортуют журналисты Tribal Football.

Согласно сведениям источника, в подписании Торреса заинтересован «Трабзонспор». Руководство турецкого клуба предлагает футболист трехлетнее трудовое соглашение с опцией пролонгации на один сезон.

В нынешнем сезоне испанского чемпионата 29-летний полузащитник сыграл 25 поединков, в которых сделал одну результативную передачу и получил три желтые карточки. Контракт игрока с «Севильей» истекает грядущим летом.