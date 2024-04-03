Роналду повторил достижение 13-летней давности

В рамках 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» на выезде встречался с «Абхой». Встреча завершилась разгромной победой команды Криштиану Роналду со счетом 8:0.

Стоит отметить, что в прошедшей встрече 39-летний португальский нападающий отметился двумя голами со штрафных ударов. Как информирует messi vs ronaldo.app, Криштиану в последний раз забивал два гола в одном матче со стандартов 13 лет назад. Это произошло в матче за мадридский «Реал» против «Вильярреала».

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел 24 поединка, в которых отметился 29 забитыми мячами и восемью голевыми передачами. После вчерашнего успеха его команда занимает второе место в турнирной таблице.