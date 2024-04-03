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Марсело включил Роналду и Неймара в символическую сборную

03 Апреля 2024 • 07:57 Комментировать

Бывший защитник мадридского «Реала» и национальной команды Бразилии Марсело составил символическую сборную из своих бывших партнеров.

Голкипер: Кейлор Навас.

Защитники: Рафинья, Тьяго Силва, Серхио Рамос, Роберто Карлос.

Полузащитники: Каземиро, Лука Модрич, Тони Кроос.

Форварды: Криштиану Роналду, Роналдо, Неймар.

Напомним, что Марсело защищал цвета «Реала» с 2007 по 2022 год. В настоящий момент 35-летний футболист выступает у себя на родине за клуб «Флуминенсе».

В составе национальной сборной Бразилии фланговый защитник провел 58 поединков и забил шесть мячей.

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