Марсело включил Роналду и Неймара в символическую сборную

Бывший защитник мадридского «Реала» и национальной команды Бразилии Марсело составил символическую сборную из своих бывших партнеров.

Голкипер: Кейлор Навас.

Защитники: Рафинья, Тьяго Силва, Серхио Рамос, Роберто Карлос.

Полузащитники: Каземиро, Лука Модрич, Тони Кроос.

Форварды: Криштиану Роналду, Роналдо, Неймар.

Напомним, что Марсело защищал цвета «Реала» с 2007 по 2022 год. В настоящий момент 35-летний футболист выступает у себя на родине за клуб «Флуминенсе».

В составе национальной сборной Бразилии фланговый защитник провел 58 поединков и забил шесть мячей.