Марсело включил Роналду и Неймара в символическую сборную

Бывший защитник мадридского «Реала» и национальной команды Бразилии Марсело составил символическую сборную из своих бывших партнеров.
Голкипер: Кейлор Навас.
Защитники: Рафинья, Тьяго Силва, Серхио Рамос, Роберто Карлос.
Полузащитники: Каземиро, Лука Модрич, Тони Кроос.
Форварды: Криштиану Роналду, Роналдо, Неймар.
Напомним, что Марсело защищал цвета «Реала» с 2007 по 2022 год. В настоящий момент 35-летний футболист выступает у себя на родине за клуб «Флуминенсе».
В составе национальной сборной Бразилии фланговый защитник провел 58 поединков и забил шесть мячей.
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