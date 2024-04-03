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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Жоау Фелиш проводит свой лучший сезон в Испании

03 Апреля 2024 • 03:54 Комментировать

Португальский нападающий Жоау Фелиш постепенно находит себя в испанском футболе после не очень удачных выступлений в мадридском «Атлетико». Как утверждает официальный сайт «Барселоны», в составе которой он выступает сейчас, в нынешнем сезоне Фелиш сделал уже шесть голевых передач, чего с ним ни разу не было в «Атлетико», где за два сезона он в общей сложности сделал десять голевых передач своим партнерам.

Еще более важными являются девять голов в нынешнем сезоне, причем семь из них принесли «Барселоне» победу или лидерство в матче.

Сейчас «Барселона» занимает второе место в Ла Лиге.


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Атлетико Мадрид Барселона Жоау Фелиш ещё теги
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