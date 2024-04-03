Хави – второй среди тренеров «Барселоны» по победам со счётом 1:0 в Ла Лиге

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес вышел на второе место по минимальным победам во главе команды.

30 марта «сине-гранатовые» обыграли «Лас-Пальмас» со счётом 1:0 благодаря голу Рафиньи Диаса, забитому на 59-й минуте. По данным Opta, в активе Хави уже 23 минимальные победы в должности рулевого «Барселоны» в рамках Ла Лиги – второй показатель среди всех наставников команды наряду с Ринусом Михелсом. При этом, что важно, легендарный нидерландец провёл 204 матча, а Хави – 94. Лидер рейтинга – Йохан Кройф (33 победы со счётом 1:0 в 300 играх).

Хави Эрнандес возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года. Специалист уже объявил о решении покинуть пост по окончании текущего сезона.