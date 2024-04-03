«Барселона» может задействовать Тодибо в сделке по трансферу Кефрена Тюрама

В «Барселоне» продумывают, как приобрести полузащитника «Ниццы» Кефрена Тюрама на наиболее выгодных условиях.

23-летний футболист считается одной из трансферных целей каталонского клуба, однако ценник француза может осложнить сделку. Как информирует журналист Хорди Баталья, чтобы снизить стоимость перехода хавбека, «Барселона» может задействовать своего экс-игрока Жан-Клера Тодибо, также выступающего за «Ниццу». «Сине-гранатовым» полагается 20% от будущей перепродажи 24-летнего защитника – данный пункт может быть использован для снижения компенсации в переговорах по Тюраму.