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«Барселона» приняла решение по Эрику Гарсии

02 Апреля 2024 • 22:16 Комментировать
Кадис
...
Барселона
13.04 22:00

Центральный защитник «Барселоны» Эрик Гарсия вряд ли останется в клубе в следующем сезоне.

23-летний футболист проводит нынешнюю кампанию в «Жироне» на правах аренды. Как информирует Diario AS, в «Барселоне» намереваются расстаться с Гарсией предстоящим летом, однако позиция клуба может быть пересмотрена, если кто-то из других центральных защитников будет продан.

Эрик Гарсия принял участие в 25 матчах «Жироны» в текущем сезоне, отметившись двумя забитыми мячами в ворота соперников. Трансферная стоимость 23-летнего испанца, по оценке экспертов портала Transfermarkt, составляет 15 млн евро.

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