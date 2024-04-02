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«ПСЖ» претендует на двух защитников «Барселоны» слухи

02 Апреля 2024 • 21:59 Комментировать
ПСЖ
...
Клермон
06.04 22:00

Защитники «Барселоны» Жюль Кунде и Эктор Форт попали в сферу интересов «Пари Сен-Жермен».

Несколько недель назад стороны уже провели встречу для обсуждения потенциальных сделок, докладывает Catalunya Radio. Если верить источнику, «Барселона» отказывается продавать 17-летнего Форта, но открыта для переговоров по 25-летнему Кунде.

Стоимость Жюля Кунде оценивается экспертами портала Transfermarkt в 50 млн евро, в то время как цена Эктора Форта составляет 7,5 млн.

На счету француза два забитых мяча и четыре ассиста в 38 поединках нынешней кампании. Испанец принял участие в семи матчах, отметившись двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Жюль Кунде трансферы футбола - лето 2024 Эктор Форт ещё теги

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