Защитники «Барселоны» Жюль Кунде и Эктор Форт попали в сферу интересов «Пари Сен-Жермен».

Несколько недель назад стороны уже провели встречу для обсуждения потенциальных сделок, докладывает Catalunya Radio. Если верить источнику, «Барселона» отказывается продавать 17-летнего Форта, но открыта для переговоров по 25-летнему Кунде.

Стоимость Жюля Кунде оценивается экспертами портала Transfermarkt в 50 млн евро, в то время как цена Эктора Форта составляет 7,5 млн.

На счету француза два забитых мяча и четыре ассиста в 38 поединках нынешней кампании. Испанец принял участие в семи матчах, отметившись двумя голевыми передачами.