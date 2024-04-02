В «Барселоне» надеются на то, что Хави изменит решение и останется у руля команды по завершению сезона. Впрочем, в каталонском клубе наверняка думают и о сценарии, при котором Хави уйдёт.

Как сообщает The Independent, в качестве сменщика для Хави «Барселона» определила Рубена Аморима из «Спортинга».

В заметке отмечается, что «Барселона» считалась фаворитом в борьбе за Аморима, но теперь, после того как Хаби Алонсо объявил о решении остаться в «Байере», на португальца с серьёзными намерениями присматривается «Ливерпуль».

На текущий момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

В «Барселоне» озвучили планы по будущему Хави