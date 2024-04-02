Клуб Захаряна начнёт переговоры по игроку «Реала»

«Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, строит планы по усилению состава на летнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, клуб из Сан-Себастьяна по завершению сезона начнёт переговоры с «Реалом» из Мадрида. В «Сосьедаде» хотят, чтобы их состав на правах аренды пополнил полузащитник Арда Гюлер.

В феврале Гюлеру исполнилось 19 лет. В «Реал Сосьедаде» турецкий футболист мог бы получать столь важную регулярную игровую практику.

В сезоне 2023/2023 Арда Гюлер провёл за «Реал» семь матчей, в которых записал на свой счёт один гол.