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Чемпионат Испании. Ла Лига

Флик предложен «Барселоне», но у клуба есть сомнения слухи

02 Апреля 2024 • 17:17 Комментировать
Кадис
...
Барселона
13.04 22:00

Бывший главный тренер «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик может стать новым наставником «Барселоны».

Как стало известно The Athletic, «Барселоне» были предложены услуги 59-летнего Флика. Однако, по данным источника, главным препятствием в назначении тренера является незнание испанского и английского языков. Впрочем, сообщается, что окончательное решение в каталонском клубе еще не принято.

На данный момент под руководством Хави Эрнандеса «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своей копилке 67 очков после 30 сыгранных туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ханс-Дитер Флик

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