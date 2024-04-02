Бывший главный тренер «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик может стать новым наставником «Барселоны».

Как стало известно The Athletic, «Барселоне» были предложены услуги 59-летнего Флика. Однако, по данным источника, главным препятствием в назначении тренера является незнание испанского и английского языков. Впрочем, сообщается, что окончательное решение в каталонском клубе еще не принято.

На данный момент под руководством Хави Эрнандеса «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своей копилке 67 очков после 30 сыгранных туров.