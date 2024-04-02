В «Барселоне» озвучили планы по будущему Хави

Рафа Юсте, работающий на должности вице-президента «Барселоны», дал комментарий по поводу будущего главного тренера команды Хави. По словам функционера, клуб предлагает молодому тренеру долгосрочный проект.

«Я надеюсь и хочу, чтобы Хави продолжил работу. Мы говорим с ним о долгосрочном проекте, а не о сезоне или двух. Мы постараемся убедить Хави, но это его дело», - слова Юсте в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что зимой Хави объявил о решении покинуть тренерский мостик «Барселоны» по завершению сезона.

Ближайший матч «Барселона» проведёт в среду, 10 апреля. Команда Хави будет играть против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.