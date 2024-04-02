Игрок «Барселоны» Педри не против стать лысым

Талантливый полузащитник «Барселоны» Педри ответил на вопрос, каким он видит себя через десять лет.

«В 31 год я вижу себя всё ещё играющим в футбол. И, возможно, я буду лысым. Я всегда хотел видеть себя лысым, не знаю почему», - сказал Педри в интервью изданию Sport.

В настоящий момент Педри восстанавливается после повреждения. Ожидается, что полузащитник восстановится к первому матчу 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ», который состоится 10 апреля.

В сезоне 2023/2024 Педри провёл 24 официальных матча. В них футболист записал на свой счёт два гола и четыре результативных паса на партнёров.