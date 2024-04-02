Названы причины, по которым «Барселона» хочет сохранить Хави

В «Барселоне» надеются, что Хави изменит решение и останется у руля команды на следующий сезон. На страницах Mundo Deportivo вышел материал, в котором разъясняются причины желания боссов «сине-гранатовых» сохранить Хави на тренерском мостике.

Одна из причин – способность Хави хорошо работать с молодыми футболистами, которым он доверяет.

Другая причина – умение Хави ладить с опытными игроками, которые его уважают. Ещё одна причина – руководители «Барсы» ценят способность Хави адаптироваться к ситуации. Тренер никогда не жаловался на то, что клуб не может покупать дорогих игроков из-за финансовых трудностей.

В материале также сообщается, что в «Барселоне» думают о том, чтобы сохранить Хави не на один, а на несколько сезонов. Отмечается, что летом 2025 года клуб настроен подписать Эрлинга Холанна.