Эррера объяснил, почему переход Мбаппе в «Реал» неизбежен

Хавбек «Атлетика» Бильбао Андер Эррера поделился мнением о возможном трансфере нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Переход Килиан в «Реал» неизбежен. Лучшие футболисты должны играть в самом великом клубе», - передает слова полузащитника El Chiringuito.

Ранее сообщалось, что 25-летний француз перейдет в мадридский гранд по завершении нынешнего сезона. Он присоединится к «сливочным» в статусе свободного агента.

Трудовое соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до завершения сезона-2023/2024. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 180 миллионов евро.