«Реал» хочет разобраться с будущим Начо и Алабы, после чего решит, стоит ли покупать защитника

Мадридский «Реал» хотел бы разобраться с будущим двух центральных защитников – Начо Фернандеса и Давида Алабы. По информации от Relevo, трансфер нового игрока в оборону напрямую будет зависеть от ситуации с Начо и Алабой.

«Реал» пока не знает, согласится ли Фернандес подписать новый контракт и остаться в клубе ещё на сезон. Тем не менее, «королевский клуб» настроен оптимистично. Что касается Алабы, «Реал» хочет подождать и проверить, способен ли Давид вернуться на свой прежний уровень после тяжёлой травмы.

Напомним, «сливочных» в последнее время часто связывают с приглашением молодого защитника «Лилля» Лени Йоро.