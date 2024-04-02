Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» хочет разобраться с будущим Начо и Алабы, после чего решит, стоит ли покупать защитника

02 Апреля 2024 • 12:21 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
13.04 19:30

Мадридский «Реал» хотел бы разобраться с будущим двух центральных защитников – Начо Фернандеса и Давида Алабы. По информации от Relevo, трансфер нового игрока в оборону напрямую будет зависеть от ситуации с Начо и Алабой.

«Реал» пока не знает, согласится ли Фернандес подписать новый контракт и остаться в клубе ещё на сезон. Тем не менее, «королевский клуб» настроен оптимистично. Что касается Алабы, «Реал» хочет подождать и проверить, способен ли Давид вернуться на свой прежний уровень после тяжёлой травмы.

Напомним, «сливочных» в последнее время часто связывают с приглашением молодого защитника «Лилля» Лени Йоро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Алаба Начо Фернандес ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 02 Апреля
10:36
Лунин подписал контракт с агентством Жорже Мендеша
02:42
Защитник «Арсенала» Магальянс назвал двух лучших игроков мира на данный момент
01:47
Родриго принял решение по своему будущему в «Реале»
01 Апреля
21:57
Дэвис и Йоро – главные цели «Реала» в летнее трансферное окно
10:26
Анчелотти: «Милитао – один из лучших центральных защитников в мире»
09:47
Анчелотти: «Я рад, что у нас есть 9 дней на подготовку к матчу с «Манчестер Сити»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАЛЬОРКА РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Серхио Рамос выбрал клуб на новый сезон Стало известно, при каком условии «Байер» досрочно станет чемпионом Германии Гвардиола назвал худший матч «Манчестер Сити» за восемь лет работы в клубе Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» Мерсон: «Я в шоке от решения Хаби Алонсо» Модрич почти выбрал новый клуб - известно название УЕФА обновил клубный рейтинг - «Реал» на третьем месте «Ливерпуль» установил клубный рекорд в АПЛ Гвардиола назвал фаворита в чемпионской гонке АПЛ Суперкомпьютер понизил шансы «Манчестер Сити» на победу в АПЛ, объявился новый фаворит
Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» «Ювентус» может уволить Аллегри Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ
Спортивные новости
Сушинский высказался об игре Ковальчука в этом сезоне Сушинский — о назначении Звягина: «Руководство «Авангарда» всё правильно сделало» Экс-тренер сборной России высказался о будущем Ковальчука Экс-игрок «Локомотива» Антипов: «У Ярославля очень большие шансы на титул» Селиваненко отреагировал на поражение Рыбакиной от Коллинз в финале турнира в Майами Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Апреля
13:05 · Англия. Премьер-лига
Кркич – о Холанне в «Барселоне»: «Со временем появятся инвесторы, всё изменится»
12:30 · Испания. Ла Лига
Игроки «Барселоны» верят, что де Йонг и Педри сыграют в первом матче с «ПСЖ»
12:25 · Испания. Ла Лига
Эррера объяснил, почему переход Мбаппе в «Реал» неизбежен
12:21 · Испания. Ла Лига
«Реал» хочет разобраться с будущим Начо и Алабы, после чего решит, стоит ли покупать защитника
12:07 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» не все хотят того, чтобы Хави остался
11:59 · Испания. Ла Лига
«Барселона» высоко оценивает тренера из чемпионата Португалии
11:53 · Испания. Ла Лига
Торре интересен ряду испанских клубов
11:36 · Испания. Ла Лига
В «Хетафе» почти смирились с уходом Гринвуда
11:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» недоволен ситуацией вокруг Мбаппе
11:01 · Испания. Ла Лига
Педри назвал команды, которые встретятся в финале Лиги чемпионов
11:00 · Испания. Ла Лига
«Реал» нацелился на двух полузащитников - известны имена
10:37 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нашла усиление в защиту
10:36 · Испания. Ла Лига
Лунин подписал контракт с агентством Жорже Мендеша
10:16 · Англия. Премьер-лига
«Реал» хочет купить звезду «Челси»
10:13 · Испания. Ла Лига
Педри ответил, когда вернётся на поле
Все новости
Рекомендуем