В «Барселоне» не все хотят того, чтобы Хави остался

В руководстве «Барселоны» разделились взгляды по поводу планов на главного тренера Хави Эрнандеса. Напомним, испанский специалист в январе объявил об уходе в конце сезона, но в клубе всё ещё надеются, что коуч передумает.

По информации от издания Sport, некоторые лица в «Барселоне» хотят, чтобы Хави ушёл. Их точка зрения заключается в том, что клуб нуждается в новом человеке с международным опытом. Впрочем, все решения принимает президент Жоан Лапорта, который является главным сторонником Хави.

«Барселона» сейчас находится на втором месте в чемпионате Испании, а в Лиге чемпионов скоро сыграет с «ПСЖ» в четвертьфинале.