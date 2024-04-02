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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» не все хотят того, чтобы Хави остался

02 Апреля 2024 • 12:07 Комментировать
Кадис
...
Барселона
13.04 22:00

В руководстве «Барселоны» разделились взгляды по поводу планов на главного тренера Хави Эрнандеса. Напомним, испанский специалист в январе объявил об уходе в конце сезона, но в клубе всё ещё надеются, что коуч передумает.

По информации от издания Sport, некоторые лица в «Барселоне» хотят, чтобы Хави ушёл. Их точка зрения заключается в том, что клуб нуждается в новом человеке с международным опытом. Впрочем, все решения принимает президент Жоан Лапорта, который является главным сторонником Хави.

«Барселона» сейчас находится на втором месте в чемпионате Испании, а в Лиге чемпионов скоро сыграет с «ПСЖ» в четвертьфинале.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес

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