«Барселона» высоко оценивает тренера из чемпионата Португалии

Каталонская «Барселона» впечатлена работой главного тренера лиссабонского «Спортинга» Рубена Аморима. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, в стане «сине-гранатовых» высоко оценивают португальского специалиста.

Напомним, «Барселона» продолжает поиски нового тренера, хоть руководство и не теряет надежд убедить Хави остаться. Если нынешний наставник всё же уйдёт, «сине-гранатовые» могут попытаться заполучить Аморима. Правда, португалец также интересен «Ливерпулю» и лондонскому «Челси». Ситуация также усложняется наличием отступных в размере 10 миллионов евро.

Аморим во главе «Спортинга» становился чемпионом Португалии и выиграл три кубковых трофея.