Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал»

Стало известно, почему французский тренер Зинедин Зидан до сих пор не нашел новую работу. По сообщениям журналистов Mundo Deportivo, специалист отклоняет все предложения от клубов. Он рассчитывает занять пост главного тренера национальной сборной Франции.

Источник отмечает, что работа с «трёхцветными» - единственный вариант, который мотивирует Зинедина. Ранее в прессе сообщалось об интересе к «Зизу» со стороны мадридского «Реала» и «ПСЖ».

В настоящий момент пост главного тренера сборной Франции занимает Дидье Дешам. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2026 года.

Зидан может возглавить топ-клуб - известно название