Торре интересен ряду испанских клубов

Полузащитник каталонской «Барселоны» Пабло Торре интересен целому ряду испанских клубов. Напомним, нынешний сезон футболист проводит на правах аренды за «Жирону», где не получает регулярную игровую практику.

По информации от журналиста Маттео Моретто, «Барселона» летом может отдать Торре в очередную аренду. Если же на полузащитника найдётся покупатель, «сине-гранатовые» могут продать футболиста за разумную цену.

Отметим, что 20-летний Торре провёл 21 матч в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании, где отметился двумя результативными передачами. «Трансфермаркт» оценивает хавбека в 3 миллиона евро.