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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Хетафе» почти смирились с уходом Гринвуда

02 Апреля 2024 • 11:36 Комментировать
Райо Вальекано
...
Хетафе
13.04 17:15

Испанский «Хетафе» почти смирился с уходом нападающего Мэйсона Гринвуда, который выступает за команду на правах аренды из «Манчестер Юнайтед». По информации от The Athletic, руководство «Хетафе» понимает, что в следующем сезоне молодой англичанин хотел бы играть в Лиге чемпионов.

Источник сообщает, что в приглашении Гринвуда заинтересованы многие европейские топ-клубы. Ранее ходили слухи, что нападающий может оказаться в каталонской «Барселоне» или мадридском «Атлетико». «Манчестер Юнайтед» летом хочет продать Мэйсона.

22-летний Гринвуд в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании забил 6 голов и отдал 5 ассистов.

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