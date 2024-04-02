В «Хетафе» почти смирились с уходом Гринвуда

Испанский «Хетафе» почти смирился с уходом нападающего Мэйсона Гринвуда, который выступает за команду на правах аренды из «Манчестер Юнайтед». По информации от The Athletic, руководство «Хетафе» понимает, что в следующем сезоне молодой англичанин хотел бы играть в Лиге чемпионов.

Источник сообщает, что в приглашении Гринвуда заинтересованы многие европейские топ-клубы. Ранее ходили слухи, что нападающий может оказаться в каталонской «Барселоне» или мадридском «Атлетико». «Манчестер Юнайтед» летом хочет продать Мэйсона.

22-летний Гринвуд в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании забил 6 голов и отдал 5 ассистов.