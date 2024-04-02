«Реал» недоволен ситуацией вокруг Мбаппе

В мадридском «Реале» недовольны большим объемом критики в отношении нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, информирует Sport.es.

Представители «королевского» клуба связались с 25-летним французом и выразили ему поддержку. Напомним, что Мбаппе должен пополнить ряды мадридского гранда грядущим летом. Килиан присоединится к «сливочным» на правах свободного агента. Стороны подпишут долгосрочный трудовой договор на пять лет.

За парижский клуб Мбаппе выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции нападающий провел 25 поединков, в которых отметился 24 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.