«Реал» нацелился на двух полузащитников - известны имена

Два футболиста «Лас-Пальмаса» попали в сферу интересов мадридского «Реала», сообщает портал Todofichajes.

Как стало известно источнику, «королевский» клуб проявляет заинтересованность в подписании полузащитников Кириана Родригеса и Альберта Молейро. Трансферная стоимость первого составляет 20 миллионов евро, а второй оценивается в 10-12 миллионов.

После 30 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 75 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице. Подопечные Карло Анчелотти опережают идущую следом «Барселону» на восемь баллов. «Лас-Пальмас» находится на 12-й строчке.