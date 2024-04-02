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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» нашла усиление в защиту

02 Апреля 2024 • 10:37 Комментировать

24-летний испанский защитник Серхи Кардона, правами на которого владеет «Лас-Пальмас», находится в сфере интересов каталонской «Барселоны», сообщает Todofichajes.

По информации журналистов, «сине-гранатовые» нацелены на подписание игрока. Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Кардона провел 29 поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи. Защитник получил девять желтых карточек.

«Барселона» занимает второе место в таблице Ла Лиги, отставая от лидирующего «Реала» на восемь баллов.

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