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Лунин подписал контракт с агентством Жорже Мендеша

02 Апреля 2024 • 10:36 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
13.04 19:30

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин стал клиентом известного футбольного агента Жорже Мендеша. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, вратарь «королевского клуба» подписал контракт с агентством португальца Polaris Sport.

Напомним, Лунин в этом сезоне стал основным голкипером «Реала». Перед стартом кампании Тибо Куртуа получил травму, а на место бельгийца был приглашён Кепа Аррисабалага из лондонского «Челси». Тем не менее, Андрей смог выиграть конкуренцию у испанца и уже в ноябре стал первым номером «королевского клуба».

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет подписать с Луниным новый контракт.

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