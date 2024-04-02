Лунин подписал контракт с агентством Жорже Мендеша

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин стал клиентом известного футбольного агента Жорже Мендеша. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, вратарь «королевского клуба» подписал контракт с агентством португальца Polaris Sport.

Напомним, Лунин в этом сезоне стал основным голкипером «Реала». Перед стартом кампании Тибо Куртуа получил травму, а на место бельгийца был приглашён Кепа Аррисабалага из лондонского «Челси». Тем не менее, Андрей смог выиграть конкуренцию у испанца и уже в ноябре стал первым номером «королевского клуба».

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет подписать с Луниным новый контракт.