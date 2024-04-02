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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» выбирает нового опорника - названы четыре имени

02 Апреля 2024 • 07:55 Комментировать

В каталонской «Барселоне» недовольны уровнем полузащитника Ориоля Ромеу. «Сине-гранатовые» собираются грядущим летом подписать нового опорника, об этом рапортует Sport.es.

По сообщениям источника, в сферу интересов каталонцев входят сразу четверо кандидатов на этом место. «Барселона» выберет новичка среди следующих игроков: Алеша Гарсии («Жирона»), Матса Виффера («Фейеноорд»), Кефрена Тюрама («Ницца») и Амаду Онана («Эвертон»).

В настоящий момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующего «Реала» на восемь пунктов. В ¼ финала Лиги чемпионов каталонцы встретятся с «ПСЖ».

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