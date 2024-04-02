Довбик повторил достижение Андрея Шевченко

Нападающий «Жироны» Артём Довбик отметился двумя забитыми мячами в недавнем поединке 30-го тура чемпионата Испании против севильского «Бетиса» (3:2). После этого матча на счету украинского форварда стало 16 голов в текущем розыгрыше Ла Лиги.

Довбик стал первым украинцем после Андрея Шевченко, сумевшим забить 15+ голов в одном из топ-5 европейских чемпионатов. В настоящий момент Артём является лидером бомбардирской гонки Ла Лиги.

После 30 туров чемпионата Испании «Жирона» набрала 65 баллов. Команда располагается на третьем месте, отставая от идущей второй «Барселоны» на два очка.