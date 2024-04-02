Симеоне: «Атлетико» сейчас должен только побеждать»

В рамках 30-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» на выезде встречался с «Вильярреалом» и одержал победу со счетом 2:1. Об этом матче высказался главный тренер «матрасников» Диего Симеоне.

«Мы сейчас находимся в таком положении, что должны только побеждать. Команда забила отличный гол и смогла вернуть себе место, которое так хотим», - передает слова аргентинского специалиста газета Marca.

Благодаря победе на счету мадридского клуба стало 58 баллов. «Матрасники» обогнали «Атлетик» Бильбао и поднялись на четвертое место, которое дает путевку в Лигу чемпионов УЕФА.