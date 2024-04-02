Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес может остаться в клубе, если получит звёздных новичков.

Тренер уже объявил, что оставит свой пост по окончании сезона. По сообщениям журналиста Фернандо Поло, специалист по-прежнему не намерен оставаться, однако может передумать, если клуб удовлетворит его амбициозные запросы по трансферам. Хави хочет видеть в своей команде опорного хавбека топ-уровня – к числу таковых относятся Йозуа Киммих («Бавария») и Мартин Субименди («Реал Сосьедад»). Кроме того, испанец хотел бы поработать с Бернарду Силвой («Манчестер Сити»).

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта понимает, что громкие подписания могут стать ключом к сохранению Хави в клубе, поэтому готов одобрить требования тренера. Помимо полузащитников, о которых сказано выше, глава каталонского гранда считает долгосрочной целью приглашение Эрлинга Холанна («Манчестер Сити») в качестве замены Роберту Левандовски.