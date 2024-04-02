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Лапорта, Деку и Юсте попытаются удержать Хави в «Барселоне» до 2026 года

02 Апреля 2024 • 02:07 Комментировать
Кадис
...
Барселона
13.04 22:00

«Барселона» попробует убедить главного тренера Хави Эрнандеса не уходить после завершения текущего сезона.

44-летний рулевой объявил о своём решении покинуть клуб ещё в январе. По данным Mundo Deportivo, президент «Барселоны» Жоан Лапорта, спортивный директор Деку и вице-президент Рафа Юсте хотят удержать Хави как минимум до лета 2026 года. Убедить специалиста пока не удалось – он продолжает отвечать отказом.

После выхода «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов Хави Эрнандес, отвечая на вопрос о своём будущем, заявил, что даже победа в самом престижном еврокубке не заставит его пересмотреть решение об уходе.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Деку Жоан Лапорта Хави Эрнандес Рафа Юсте ещё теги

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