Лапорта, Деку и Юсте попытаются удержать Хави в «Барселоне» до 2026 года

«Барселона» попробует убедить главного тренера Хави Эрнандеса не уходить после завершения текущего сезона.

44-летний рулевой объявил о своём решении покинуть клуб ещё в январе. По данным Mundo Deportivo, президент «Барселоны» Жоан Лапорта, спортивный директор Деку и вице-президент Рафа Юсте хотят удержать Хави как минимум до лета 2026 года. Убедить специалиста пока не удалось – он продолжает отвечать отказом.

После выхода «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов Хави Эрнандес, отвечая на вопрос о своём будущем, заявил, что даже победа в самом престижном еврокубке не заставит его пересмотреть решение об уходе.