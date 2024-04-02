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Родриго принял решение по своему будущему в «Реале»

02 Апреля 2024 • 01:47 Комментировать
Мальорка
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Реал Мадрид
13.04 19:30

Нападающий мадридского «Реала» Родриго не собирается покидать клуб.

Слухи о возможном уходе бразильца распространились в СМИ на фоне грядущего подписания Килиана Мбаппе, из-за которого, как принято считать, 23-летний игрок лишится места в стартовом составе в следующем сезоне. По данным El Larguero, Родриго не собирается покидать «Реал» после перехода Мбаппе. Форвард считает, что со звёздным французом у «королевского клуба» будет лучший проект во всём мировом футболе.

Интерес к Родриго проявляют английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал», а также французский «ПСЖ», но бразильца не привлекает ни один из вариантов.

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