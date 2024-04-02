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Защитник «Барселоны» договорился с «Атлетико» слухи

02 Апреля 2024 • 01:37 Комментировать
Атлетико М
...
Жирона
13.04 15:00

Если верить источнику, левый защитник «Барселоны» Маркос Алонсо достиг договорённости с мадридским «Атлетико».

В каталонском клубе больше не рассчитывают на 33-летнего футболиста, о чём недавно сообщили авторитетные источники. Интерес к Алонсо приписывался «Атлетико», и теперь, по информации El Larguero, «матрасники» согласовали условия сотрудничества с испанцем. Переход должен состояться грядущим летом.

Маркос Алонсо перебрался в «Барселону» из лондонского «Челси» в 2022 году. В текущем сезоне игрок принял участие лишь в семи поединках команды Хави Эрнандеса во всех соревнованиях.

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