Если верить источнику, левый защитник «Барселоны» Маркос Алонсо достиг договорённости с мадридским «Атлетико».

В каталонском клубе больше не рассчитывают на 33-летнего футболиста, о чём недавно сообщили авторитетные источники. Интерес к Алонсо приписывался «Атлетико», и теперь, по информации El Larguero, «матрасники» согласовали условия сотрудничества с испанцем. Переход должен состояться грядущим летом.

Маркос Алонсо перебрался в «Барселону» из лондонского «Челси» в 2022 году. В текущем сезоне игрок принял участие лишь в семи поединках команды Хави Эрнандеса во всех соревнованиях.