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«Барселона» готова продать Рафинью, но есть проблема слухи

01 Апреля 2024 • 23:18 Комментировать
Кадис
...
Барселона
13.04 22:00

В «Барселоне» готовы выслушать предложения по вингеру Рафинье Диасу.

Каталонский гранд испытывает финансовые трудности, из-за чего может вынужденно расстаться с некоторыми игроками предстоящим летом. Одним из кандидатов на продажу считается Рафинья, на которого есть спрос на трансферном рынке. Как информирует Transfer News Live, в «Барселоне» выразили готовность продать бразильца, если поступят приемлемые предложения, однако сам 27-летний футболист непреклонен – он по-прежнему не хочет уходить.

Трансферная стоимость Рафиньи Диаса оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро. По слухам, представители чемпионата Саудовской Аравии готовы заплатить за игрока порядка 100 млн евро.

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Барселона Рафинья Диас трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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