«Барселона» готова продать Рафинью, но есть проблема

В «Барселоне» готовы выслушать предложения по вингеру Рафинье Диасу.

Каталонский гранд испытывает финансовые трудности, из-за чего может вынужденно расстаться с некоторыми игроками предстоящим летом. Одним из кандидатов на продажу считается Рафинья, на которого есть спрос на трансферном рынке. Как информирует Transfer News Live, в «Барселоне» выразили готовность продать бразильца, если поступят приемлемые предложения, однако сам 27-летний футболист непреклонен – он по-прежнему не хочет уходить.

Трансферная стоимость Рафиньи Диаса оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро. По слухам, представители чемпионата Саудовской Аравии готовы заплатить за игрока порядка 100 млн евро.