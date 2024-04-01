«Барселона» расстанется с полузащитником

Полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу с высокой вероятностью сменит клуб после завершения сезона.

Испанец вернулся в ряды каталонского гранда летом прошлого года, но, похоже, уже в скором времени будет продан. Согласно сведениям журналиста Маттео Моретто, всё указывает на то, что грядущим летом «Барселона» расстанется с 32-летним опорником.

Ориоль Ромеу принял участие в 32 поединках команды Хави Эрнандеса в нынешней кампании, отметившись одной результативной передачей. Действующий контракт игрока рассчитан до середины 2026 года.

До перехода в «Барселону» Ромеу выступал за «Жирону», которая, по некоторым данным, заинтересована в возвращении хавбека.