Педри выбрал между Роналду и Месси

Полузащитник «Барселоны» Педри сделал выбор между Криштиану Роналду и своим бывшим одноклубником Лионелем Месси.

21-летний испанец ожидаемо сделал выбор в пользу аргентинского форварда, с которым знаком по совместным выступлениям за «Барселону» с 2020 по 2021 год: «Месси или Роналду? Криштиану – великий игрок, но Месси – лучший, никаких сомнений», – приводит Managing Barca слова хавбека.

Напомним, Лионель Месси перебрался из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2021 году на правах свободного агента, а летом 2023 года стал игроком «Интер Майами».

Криштиану Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср» с начала 2023 года.