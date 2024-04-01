Романо: «Барселона» не договорилась ни с кем из тренеров, так как рассчитывает сохранить Хави»

В «Барселоне» по-прежнему намерены продолжить работу с Хави Эрнандесом, несмотря на его объявление об уходе по окончании сезона.

Испанский специалист публично сообщил о предстоящем уходе в конце января. С тех пор журналисты неоднократно спрашивали у Хави о том, не пересмотрел ли он своё решение, и тот всякий раз был непреклонен.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, руководство «Барселоны» по-прежнему не приблизилось к договорённости ни с одним из тренеров, поскольку продолжает рассчитывать на продолжение сотрудничества с Хави. В клубе пытаются убедить нынешнего рулевого остаться.

Напомним, что слухи связывали с возможным назначением в «Барселону» Ханса-Дитера Флика, Роберто де Дзерби, Рубена Аморима и других наставников.