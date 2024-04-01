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Романо: «Барселона» не договорилась ни с кем из тренеров, так как рассчитывает сохранить Хави»

01 Апреля 2024 • 22:06 Комментировать (2)
Кадис
...
Барселона
13.04 22:00

В «Барселоне» по-прежнему намерены продолжить работу с Хави Эрнандесом, несмотря на его объявление об уходе по окончании сезона.

Испанский специалист публично сообщил о предстоящем уходе в конце января. С тех пор журналисты неоднократно спрашивали у Хави о том, не пересмотрел ли он своё решение, и тот всякий раз был непреклонен.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, руководство «Барселоны» по-прежнему не приблизилось к договорённости ни с одним из тренеров, поскольку продолжает рассчитывать на продолжение сотрудничества с Хави. В клубе пытаются убедить нынешнего рулевого остаться.

Напомним, что слухи связывали с возможным назначением в «Барселону» Ханса-Дитера Флика, Роберто де Дзерби, Рубена Аморима и других наставников.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
01 Апреля 2024 в 22:24
В клубе пытаются убедить нынешнего рулевого остаться
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- ай мудрый ты наш - не ухади!
ай мудрейший - на каво ты нас пакедаешь!
ай мудрый из мудрых - без тибя игра не игра и жизь-не-в жизь!
о, святило - мы купем тибе следушый тренерскай зм тока астаньси!
- если зм тады угавариле я пажалуй астануся..
кхе-кхе.. )))
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