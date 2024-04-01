Дэвис и Йоро – главные цели «Реала» в летнее трансферное окно

Мадридский «Реал» намерен усилить линию обороны в предстоящее межсезонье.

Как ожидается, в скором времени «королевский клуб» закроет сделку по подписанию нападающего Килиана Мбаппе, поэтому летом сможет сосредоточиться на решении других трансферных задач. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, на сегодняшний день главными целями «Реала» на рынке являются левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис и центральный защитник «Лилля» Лени Йоро. Договорённость по обоим игрокам ещё не достигнута, однако гранд Ла Лиги работает в этом направлении.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость 23-летнего Дэвиса в 60 млн евро, а 18-летнего Йоро – в 40 млн.