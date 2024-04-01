Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Дэвис и Йоро – главные цели «Реала» в летнее трансферное окно

01 Апреля 2024 • 21:57 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
13.04 19:30

Мадридский «Реал» намерен усилить линию обороны в предстоящее межсезонье.

Как ожидается, в скором времени «королевский клуб» закроет сделку по подписанию нападающего Килиана Мбаппе, поэтому летом сможет сосредоточиться на решении других трансферных задач. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, на сегодняшний день главными целями «Реала» на рынке являются левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис и центральный защитник «Лилля» Лени Йоро. Договорённость по обоим игрокам ещё не достигнута, однако гранд Ла Лиги работает в этом направлении.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость 23-летнего Дэвиса в 60 млн евро, а 18-летнего Йоро – в 40 млн.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Лилль Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2024 Лени Йоро ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 01 Апреля
10:26
Анчелотти: «Милитао – один из лучших центральных защитников в мире»
09:47
Анчелотти: «Я рад, что у нас есть 9 дней на подготовку к матчу с «Манчестер Сити»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАЛЬОРКА РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Названо имя самого дорогого вратаря мира - его хочет купить «Манчестер Юнайтед» Холанн может уйти только в два клуба Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» Стало известно, при каком условии «Байер» досрочно станет чемпионом Германии Гвардиола назвал худший матч «Манчестер Сити» за восемь лет работы в клубе Мерсон: «Я в шоке от решения Хаби Алонсо» Серхио Рамос выбрал клуб на новый сезон 16-летний игрок разочаровался в «Реале» Модрич почти выбрал новый клуб - известно название «Реал» решил избавиться от одного из бразильцев – названо имя
Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» «Ювентус» может уволить Аллегри Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ
Спортивные новости
Сушинский высказался об игре Ковальчука в этом сезоне Сушинский — о назначении Звягина: «Руководство «Авангарда» всё правильно сделало» Экс-тренер сборной России высказался о будущем Ковальчука Экс-игрок «Локомотива» Антипов: «У Ярославля очень большие шансы на титул» Селиваненко отреагировал на поражение Рыбакиной от Коллинз в финале турнира в Майами Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
56 мин
Вильярреал Вильярреал
Атлетико М Атлетико М
1
1
3.25 3.85 1.95
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Апреля
23:02 · Англия. Премьер-лига
Шесть клубов из Англии, Италии и Испании претендуют на звезду Лиги 1 Дэвида слухи
22:52 · Испания. Ла Лига
«Барселона» расстанется с полузащитником слухи
22:26 · Испания. Ла Лига
Педри выбрал между Роналду и Месси
22:06 · Испания. Ла Лига
Романо: «Барселона» не договорилась ни с кем из тренеров, так как рассчитывает сохранить Хави» 2
21:57 · Испания. Ла Лига
Дэвис и Йоро – главные цели «Реала» в летнее трансферное окно
21:30 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
20:34 · Англия. Премьер-лига
Четыре топ-клуба интересуются одноклубником Захаряна 3 слухи
20:17 · Россия. Премьер-лига
Легионер «Спартака» сравнил РПЛ с Ла Лигой
18:35 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто и Хави – их будущее в «Барселоне» связано
18:31 · Испания. Ла Лига
Решение принято: Из «Барселоны» уйдёт защитник
17:54 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «Манчестер Юнайтед» следят за одним вратарём
17:29 · Испания. Ла Лига
Раскрыты планы «Реала» по Эндрику
15:48 · Испания. Ла Лига
Игрок «Барселоны» вышел из машины и накричал на подростка 1
14:51 · Испания. Ла Лига
Родриго: «Наступил ключевой момент сезона, команда нуждается во мне»
14:48 · Испания. Ла Лига
Анчелотти раскрыл важный урок, который усвоил Беллингем
Все новости
Рекомендуем