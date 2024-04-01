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Чемпионат Испании. Ла Лига

Серхи Роберто и Хави – их будущее в «Барселоне» связано

01 Апреля 2024 • 18:35 Комментировать

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо поделился новостями из «Барселоны». По его данным, в клубе уже было принято решение о расставании с Маркосом Алонсо. Контракт защитника с «сине-гранатовыми» истекает, и летом он станет свободным агентом.

Что касается Серхи Роберто, чьё трудовое соглашение тоже рассчитано до конца нынешнего сезона, то он тоже может покинуть клуб. Романо отмечает, что будущее Роберто будет зависеть от будущего главного тренера команды Хави.

В январе Хави объявил о решении уйти из «Барселоны» по завершению сезона. Слухи говорят о том, что президент клуба Жоан Лапорта попытается уговорить специалиста остаться.

Хави верит, что «Барселона» обойдёт «Реал» в Ла Лиге

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Сегодня, 01 Апреля
18:35 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто и Хави – их будущее в «Барселоне» связано
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