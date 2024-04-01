Решение принято: Из «Барселоны» уйдёт защитник

В летнее трансферное окно состав «Барселоны» изменится. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в летнее межсезонье из каталонского клуба уйдёт защитник Маркос Алонсо. Решение на этот счёт уже было принято.

Таким образом, ближайшим летом 33-летний Алонсо обретёт статус свободного агента в связи с истечением срока контракта. За «Барселону» футболист выступает с осени 2022 года. За это время Маркос провёл 44 официальных матча, в которых записал на свой счёт три гола.

Ранее слухи связывали Маркоса Алонсо с другим топ-клубом испанской Ла Лиги – с мадридским «Атлетико».