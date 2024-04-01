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Раскрыты планы «Реала» по Эндрику

01 Апреля 2024 • 17:29 Комментировать

В летнее трансферное окно состав «Реала» пополнит нападающий Эндрик. Учитывая высокий уровень Винисиуса Жуниора и Родриго, а также вероятный трансфер Килиана Мбаппе, высказывались предположения о том, что переезд Эндрика на «Сантьяго Бернабеу» может быть отложен на какое-то время.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Реал» не планирует оставлять Эндрика в «Палмейрасе» в аренде. Нет у «сливочных» и планов по тому, чтобы Эндрик выступал за вторую команду. Бразилец, которому летом исполнится 18 лет, с июля будет игроком первой команды «Реала».

Эндрик снова подорожал

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17:29 · Испания. Ла Лига
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