Раскрыты планы «Реала» по Эндрику

В летнее трансферное окно состав «Реала» пополнит нападающий Эндрик. Учитывая высокий уровень Винисиуса Жуниора и Родриго, а также вероятный трансфер Килиана Мбаппе, высказывались предположения о том, что переезд Эндрика на «Сантьяго Бернабеу» может быть отложен на какое-то время.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Реал» не планирует оставлять Эндрика в «Палмейрасе» в аренде. Нет у «сливочных» и планов по тому, чтобы Эндрик выступал за вторую команду. Бразилец, которому летом исполнится 18 лет, с июля будет игроком первой команды «Реала».

Эндрик снова подорожал