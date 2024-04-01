Игрок «Барселоны» вышел из машины и накричал на подростка

В социальных сетях появилось видео с защитником «Барселоны» Иньиго Мартинесом. На видео футболист вышел из своего дорогого автомобиля на дороге и стал кричать на подростка. Судя по всему, парень как-то оскорбил Мартинеса, что и повлекло за собой такую реакцию игрока.

В комментариях фанаты больше поддерживали Мартинеса, считая, что подросток спровоцировал игрока «Барселоны» своими словами. Стоит отметить, что на видео в руке молодого парня можно увидеть сигарету, хотя он явно не является совершеннолетним.

Напомним, что в субботу «Барселона» на своём поле обыграла «Лас-Пальмас» со счётом 1:0. Следующий матч команда Хави проведёт 10 апреля – против «ПСЖ» на выезде в Лиге чемпионов.