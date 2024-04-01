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Чемпионат Испании. Ла Лига

Игрок «Барселоны» вышел из машины и накричал на подростка

01 Апреля 2024 • 15:48 Комментировать (1)

В социальных сетях появилось видео с защитником «Барселоны» Иньиго Мартинесом. На видео футболист вышел из своего дорогого автомобиля на дороге и стал кричать на подростка. Судя по всему, парень как-то оскорбил Мартинеса, что и повлекло за собой такую реакцию игрока. 

В комментариях фанаты больше поддерживали Мартинеса, считая, что подросток спровоцировал игрока «Барселоны» своими словами. Стоит отметить, что на видео в руке молодого парня можно увидеть сигарету, хотя он явно не является совершеннолетним.

Напомним, что в субботу «Барселона» на своём поле обыграла «Лас-Пальмас» со счётом 1:0. Следующий матч команда Хави проведёт 10 апреля – против «ПСЖ» на выезде в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Иньиго Мартинес
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
01 Апреля 2024 в 16:05
он наверное спросил, почему вас не взяли играть в Реал? ))))) а тот и психанул ))))
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