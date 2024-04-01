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Анчелотти: «Мы смотрели матч «Манчестер Сити» с «Арсеналом»

01 Апреля 2024 • 13:56 Комментировать

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признался, что смотрел матч между «Манчестер Сити» и лондонским «Арсеналом», который проходил в рамках Английской премьер-лиги. Напомним, «королевскому клубу» 9 апреля предстоит принять у себя дома «горожан» в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Мы смотрели матч «Манчестер Сити» с «Арсеналом». Мы изучим и оценим все аспекты. Постараемся идеально подготовиться к матчу», – сказал Анчелотти на пресс-конференции после победы «Реала» над «Атлетиком» Бильбао (2:0).

Отметим, что перед матчем с «Манчестер Сити» у «Реала» будет 9 дней отдыха, тогда как «горожанам» предстоит сыграть два поединка в АПЛ.

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