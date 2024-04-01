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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мостовой дал прогноз на матч «Вильярреала» и «Атлетико»

01 Апреля 2024 • 12:33 Комментировать

Экс-футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче 30-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и мадридским «Атлетико».

«У «Вильярреала» больше шансов на успех. С другой стороны, была пауза на матчи сборных. Подопечные Симеоне могли перезагрузиться. Сегодня «матрасники» так легко себя не дадут обыграть», - приводит слова эксперта «Всепроспорт».

Матч «Вильярреала» против «Атлетико» состоится сегодня, 1 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Хозяева занимают 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги, а гости – пятое.

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