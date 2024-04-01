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Серхи Роберто может выйти в стартовом составе на матч с «ПСЖ»

01 Апреля 2024 • 10:55 Комментировать
Кадис
...
Барселона
13.04 22:00

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхи Роберто может выйти в стартовом составе в ближайшем матче против «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов. По информации от журналиста Феррана Корреаса, испанец будет иметь хорошие шансы на выход в основе, если Френки де Йонг не до конца восстановится после травмы.

Источник сообщает, что главный тренер Хави Эрнандес доверяет Роберто. Испанский специалист считает, что опыт Серхи может помочь «Барселоне» в двухматчевом противостоянии с «ПСЖ».

У Роберто в конце сезона истекает контракт с «Барселоной». Полузащитник может покинуть клуб на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхи Роберто

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