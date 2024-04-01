Анчелотти: «Милитао – один из лучших центральных защитников в мире»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об уровне центрального защитника Эдере Милитао. Во вчерашнем матче с «Атлетиком» Бильбао бразилец впервые вышел на поле после длительного отсутствия. Напомним, в августе футболист травмировал крестообразные связки колена.

«Милитао – один из лучших центральных защитников в мире. Конечно, ему нужно время для того, чтобы вернуть себе лучшую форму. Тем не менее, для нас очень важно, что Эдер вернулся», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, следующий матч «Реала» состоится 9 апреля. «Королевский клуб» у себя дома примет «Манчестер Сити» в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов.