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Анчелотти: «Милитао – один из лучших центральных защитников в мире»

01 Апреля 2024 • 10:26 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
13.04 19:30

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об уровне центрального защитника Эдере Милитао. Во вчерашнем матче с «Атлетиком» Бильбао бразилец впервые вышел на поле после длительного отсутствия. Напомним, в августе футболист травмировал крестообразные связки колена.

«Милитао – один из лучших центральных защитников в мире. Конечно, ему нужно время для того, чтобы вернуть себе лучшую форму. Тем не менее, для нас очень важно, что Эдер вернулся», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, следующий матч «Реала» состоится 9 апреля. «Королевский клуб» у себя дома примет «Манчестер Сити» в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов.

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МАЛЬОРКА РЕАЛ МАДРИД
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