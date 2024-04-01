Пеллегрини остался недоволен игрой «Бетиса» в матче с «Жироной»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини высказался об игре своей команды в матче 30-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (2:3).

Специалист раскритиковал выступление своей команды, отметив, что ей предстоит многое проанализировать.

«Команда вышла на поле, чтобы попытаться выиграть этот матч, однако игра была очень спорной. Есть много вещей, которые нужно проанализировать», — приводит слова Пеллегрини Marca.

После 30 туров Ла Лиги «Бетис» расположился на седьмом месте в турнирной таблице, сумев набрать 42 очка. «Жирона», в свою очередь, идёт третьей, отставая от лидирующего «Реала» на 10 баллов.