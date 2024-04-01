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«Барселона» получила предложения по трансферу своего защитника

01 Апреля 2024 • 09:53 Комментировать
Кадис
...
Барселона
13.04 22:00

Центральный защитник «Барселоны» является объектом интереса для других клубов. По информации от журналиста Серхи Капдевиллы, «сине-гранатовые» уже получила предложения по трансферу 19-летнего Микаила Файе.

По сведениям источника, руководство «сине-гранатовых» ещё не определилось с планами на футболиста. Сообщается, что после назначения нового тренера будет решено, получит ли Файе шанс проявить себя на предсезонке или же сразу будет продан.

Ранее ходили слухи, что интерес к Файе проявляет «Манчестер Юнайтед», леверкузенский «Байер» и миланский «Интер». Микаил до сих пор не дебютировал за «Барселону» в официальных матчах.

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Барселона трансферы футбола - лето 2024 Микаил Файе ещё теги

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