«Барселона» получила предложения по трансферу своего защитника

Центральный защитник «Барселоны» является объектом интереса для других клубов. По информации от журналиста Серхи Капдевиллы, «сине-гранатовые» уже получила предложения по трансферу 19-летнего Микаила Файе.

По сведениям источника, руководство «сине-гранатовых» ещё не определилось с планами на футболиста. Сообщается, что после назначения нового тренера будет решено, получит ли Файе шанс проявить себя на предсезонке или же сразу будет продан.

Ранее ходили слухи, что интерес к Файе проявляет «Манчестер Юнайтед», леверкузенский «Байер» и миланский «Интер». Микаил до сих пор не дебютировал за «Барселону» в официальных матчах.